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02:47
معركة الممرات.. هل يلغي خط "دبي عسقلان" الدور المحوري لقناة السويس؟
أوردت مجلة “فورين بوليسي” أن أبو ظبي وتل أبيب وقعتا اتفاقا لنقل النفط من موانئ الإمارات إلى إيلات وعسقلان دون المرور بقناة السويس.
31/1/2021
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