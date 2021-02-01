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للحالات الإنسانية.. مصر تفتح معبر رفح 4 أيام

فتحت السلطات المصرية معبر رفح مع قطاع غزة اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام في كلا الاتجاهين، لتمكين العالقين من السفر من القطاع والعودة إليه، وسط إجراءات صحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.