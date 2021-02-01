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قاد المفاوضات سابقا مع طهران.. تعيين روبرت مالي مبعوثا أميركيا خاصا لإيران

أثار تعيين روبرت مالي مبعوثا أميركيا خاصا لإيران حفيظة المتشددين تجاه طهران في الداخل الأميركي، حيث يجدون في شخصيته عودة لسياسات الرئيس الأسبق باراك أوباما، خصوصا أنه من قاد التفاوض على الاتفاق.