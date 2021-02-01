01:57

عاصمة الفضة.. قرية جزائرية يتوارث أهلها حرفة صهر المعدن

تعرف قرية بني يني بولاية تيزي وزو (شرق العاصمة الجزائرية) بعاصمة الفضة؛ فسكان هذه القرية يتوارثون منذ قرون حرفة صهرها وتحويلها إلى حلي ملونة، لتكتسب شهرة واسعة في منطقة القبائل.