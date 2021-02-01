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سطوة الحكم العسكري ميزت ميانمار منذ تأسيسها عام 1948

شهدت ميانمار عدة انقلابات عسكرية منذ تأسيسها عام 1948، وكان النضال من أجل الديمقراطية الطريق الذي قاد مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي إلى الحكم بعد عقود من نضالها.