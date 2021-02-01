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خارج النص-فيلم بعد الموقعة

سلطت حلقة (2021/1/31) من برنامج “خارج النص” الضوء على فيلم “بعد الموقعة” للمخرج المصري يسري نصر الله، والذي جسد أحداث ما بعد اقتحام مجموعات من الجمال والبغال والحمير ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية.