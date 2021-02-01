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تفجيران يهزان مدينتين تخضعان للمعارضة السورية

قتلى وجرحى في تفجيرين بسيارتين ملغمتين في مدينتي إعزاز والباب شمالي سوريا، وتتهم المعارضة كلاً من النظام وما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراءهما.