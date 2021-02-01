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بني يني قرية جزائرية تشتهر بصناعة الحلي الفضية

بني يني قرية جزائرية تشتهر بصناعة الحلي الفضية، واستطاعت أن تصنع لنفسها زخما سياحيا فريدا، وأهم ما يميز حلي القرية الفضية أشكالها الهندسية التي تطغى عليها المثلثات والمربعات والدوائر.