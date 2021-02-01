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بسبب تفشي كورونا.. العديد من القطاعات الاقتصادية في إندونيسيا تشهد ركودا

تشهد العديد من القطاعات الاقتصادية في إندونيسيا حالة من الركود، بعد نحو عام على تفشي جائحة كورونا. وقد سجل معدل التضخم أدنى مستوى له منذ عقود في ظل تراجع النشاط التجاري وهبوط المبيعات.