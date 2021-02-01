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انقلاب ميانمار.. الجيش يعلن توليه إدارة البلاد

أعلن الجيش في ميانمار سيطرته على مقاليد الحكم، وتولي إدارة البلاد لمدة عام بعد ساعات من اعتقاله مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي، ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولين كبارا آخرين.