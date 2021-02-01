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01:28

العودة إلى الأرض.. مبادرة للزراعة العضوية في قطاع غزة

دشنت مجموعة من الخريجين في قطاع غزة مبادرة تحت شعار “العودة إلى الأرض”، وتهدف إلى توفير منتجات زراعية صحية وآمنة بعيدة عن المواد الكيميائية. ويطمح المبادرون من خلالها لتعميم فكرة الزراعة العضوية.
1/2/2021
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