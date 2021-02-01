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"الرفيسة" وجبة شعبية تدفئ المغاربة أيام الصقيع

تعد الرفيسة من الأطباق العائلية الأكثر شعبية وشهرة في المغرب، خاصة مع بداية تساقط الثلوج، ويعتبر راس الحانوت المعروف عند المغاربة بالمساخن (خلطة توابل)، أحد أبرز مكوناتها.