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الجيش اللبناني يوقف 17 شخصا في طرابلس اللبنانية

أوقف الجيش اللبناني 17 شخصاً لقيامهم بما سماها أعمال شغب في طرابلس شمال لبنان. وألقى محتجون حجارة على مقر حكومي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، مما اضطر الأمن للرد بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.