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اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف

تحت سماء جنيف الماطرة يبدأ منتدى الحوار السياسي الليبي. لقاء يأتي للبناء على ما سبقه وغايته اختيار مجلس رئاسي جديد بأعضائه الثلاثة، ورئيس للوزراء لليبيا كلها.