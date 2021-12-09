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مدة الفيديو 01 minutes 14 seconds

"حليمة القعايدة".. أردنية حققت الأحلام من صوف الأغنام

“حليمة القعايدة”.. أردنية حققت الأحلام من صوف الأغنام
9/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202107:49 PM (مكة المكرمة)
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