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مدة الفيديو 01 minutes 14 seconds
01:14
"حليمة القعايدة".. أردنية حققت الأحلام من صوف الأغنام
“حليمة القعايدة”.. أردنية حققت الأحلام من صوف الأغنام
9/12/2021
-
|
آخر تحديث: 9/12/2021
07:49 PM (مكة المكرمة)
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