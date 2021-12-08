مدة الفيديو 02 minutes 47 seconds 02:47

قصتي.. 35 سنة من بيع الكتب القديمة

يبيع الكتب القديمة منذ أكثر من 35 عاما.. ما قصة العم خالد مع الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي؟