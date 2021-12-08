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البث الحي
مدة الفيديو 02 minutes 47 seconds

قصتي.. 35 سنة من بيع الكتب القديمة

يبيع الكتب القديمة منذ أكثر من 35 عاما.. ما قصة العم خالد مع الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي؟
8/12/2021
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النشرة الاقتصادية (08/12/2021)

مدة الفيديو 08 minutes 14 seconds

صعوبات تواجه تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان

مدة الفيديو 02 minutes 31 seconds

في البرازيل .. قصة حي جميل أقيم على أنقاض مخلفات

مدة الفيديو 02 minutes 42 seconds

العراق يستعيد لوح "حلم غلغامش" الأثري من الولايات المتحدة

مدة الفيديو 02 minutes 34 seconds
مقاطع حول هذه القصة

النشرة الاقتصادية (08/12/2021)

مدة الفيديو 08 minutes 14 seconds

صعوبات تواجه تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان

مدة الفيديو 02 minutes 31 seconds

في البرازيل .. قصة حي جميل أقيم على أنقاض مخلفات

مدة الفيديو 02 minutes 42 seconds

العراق يستعيد لوح "حلم غلغامش" الأثري من الولايات المتحدة

مدة الفيديو 02 minutes 34 seconds
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