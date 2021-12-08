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مدة الفيديو 02 minutes 47 seconds
02:47
قصتي.. 35 سنة من بيع الكتب القديمة
يبيع الكتب القديمة منذ أكثر من 35 عاما.. ما قصة العم خالد مع الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي؟
8/12/2021
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