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البث الحي
مدة الفيديو 56 minutes 48 seconds

الحصاد (2021/12/6)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/12/6) العديد من المواضيع منها: – قيادي في حماس يكشف للجزيرة دراسة الحركة لخيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل مواصلة حصار غزة والاعتداءات على الأقصى.
6/12/2021
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