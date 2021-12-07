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الحصاد (2021/12/6)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/12/6) العديد من المواضيع منها: – قيادي في حماس يكشف للجزيرة دراسة الحركة لخيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل مواصلة حصار غزة والاعتداءات على الأقصى.