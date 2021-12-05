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مدة الفيديو 57 minutes 03 seconds
57:03
الحصاد (2021/12/4)
تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/12/4) المواضيع التالية: – ماكرون يعلن مبادرة فرنسية سعودية لإنهاء الخلاف بين بيروت والرياض. – الاتحاد العام للشغل يقول إن تونس لن تبنى بالفردية.
4/12/2021
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