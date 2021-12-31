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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/30)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/30) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تحدي أليكسا -المساعد الشخصي من أمازون- لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.