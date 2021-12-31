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عربات الكارو.. صناعة مصرية تكافح من أجل البقاء

عربة الكارو في مصر يطلق عليها اسم “عربات النقل البطيء”، وتعد من الصناعات التراثية التي تكافح من أجل البقاء، خصوصا مع انتشار استخدام الدراجات ثلاثية العجلات.