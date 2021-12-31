مدة الفيديو 04 minutes 15 seconds 04:15

حصاد الساحة الفلسطينية خلال العام 2021

شهد هذا العام تصعيدا في المواجهات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، التقرير يرصد أبرز حصاد الساحة الفلسطينية خلال العام 2021.