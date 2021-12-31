مدة الفيديو 04 minutes 15 seconds

حصاد الساحة الفلسطينية خلال العام 2021

شهد هذا العام تصعيدا في المواجهات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، التقرير يرصد أبرز حصاد الساحة الفلسطينية خلال العام 2021.
31/12/2021