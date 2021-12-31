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مدة الفيديو 02 minutes 45 seconds
02:45
تحذير من التوظيف السياسي للقضاء في تونس
يتخوف خصوم الرئيس التونسي قيس سعيّد مما يعتزمه بحق المنظومة القضائية، في ظل هجومه المتكرر على الدستور وانفراده الكامل بالسلطة بعد تجميده البرلمان..
31/12/2021
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