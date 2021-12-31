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تحذير من التوظيف السياسي للقضاء في تونس

يتخوف خصوم الرئيس التونسي قيس سعيّد مما يعتزمه بحق المنظومة القضائية، في ظل هجومه المتكرر على الدستور وانفراده الكامل بالسلطة بعد تجميده البرلمان..