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تحذير من التوظيف السياسي للقضاء في تونس

يتخوف خصوم الرئيس التونسي قيس سعيّد مما يعتزمه بحق المنظومة القضائية، في ظل هجومه المتكرر على الدستور وانفراده الكامل بالسلطة بعد تجميده البرلمان..
31/12/2021