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النشرة الاقتصادية (2021/12/31)

نبّهت شركة هواوي الصينية للاتصالات إلى أن إيراداتها لعام 2021 ستنخفض لعوامل، في مقدمتها العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2019. وتوقعت الشركة أن تنخفض الإيرادات بنحو 30%..