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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/29)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.