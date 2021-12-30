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حرفيون فلسطينيون يرمّمون نوافذ المسجد الأقصى

يقوم الحرفيون في المسجد الأقصى بترميم النوافذ التي تضررت خلال الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مجمع المسجد الأقصى خلال مايو/أيار الماضي.