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الحصاد 2021/12/29

سلط محمود مراد الضوء في (حصاد 2021/12/29) الضوء على عدة ملفات: كورونا وتحذيرات من خطر أوميكرون. ماذا بعد لقاء عباس- غانتس؟ بوادر انفراجة في أزمة العراق