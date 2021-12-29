مدة الفيديو 56 minutes 44 seconds 56:44

الحصاد 2021/12/28

سلط محمود مراد في “الحصاد” بتاريخ 2021/12/28 الضوء على عدة ملفات: نبرة تفاؤل في فيينا تونس وموازنة وسط الجدل ليبيا والبحث عن بدائل أوكرانيا.. سجال ما قبل محادثات يناير