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الهجرة غير النظامية.. أرقام وإحصاءات

تفاقم الأوضاع الاقتصادية والحروب التي تشهدها دول عدة دول أجبرت كثيرين على اتباع طرق غير نظامية للهجرة إلى بلدان أكثر استقرارا، نتعرف على إحصاءات بشأن أعداد المهاجرين.