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نشرة الحصاد (2021/12/26)

تناول حسن جمول في نشرة الحصاد مواضيع مختلفة أبرزها: ـ عشية بدء الجولة الثامنة لمحادثات فيينا.. إيران تتمسك برفع العقوبات والدول الغربية تدعو لإحراز تقدم سريع في القضايا العالقة.