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مدة الفيديو 57 minutes 54 seconds
57:54
نشرة الحصاد (2021/12/26)
تناول حسن جمول في نشرة الحصاد مواضيع مختلفة أبرزها: ـ عشية بدء الجولة الثامنة لمحادثات فيينا.. إيران تتمسك برفع العقوبات والدول الغربية تدعو لإحراز تقدم سريع في القضايا العالقة.
26/12/2021
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