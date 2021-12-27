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ذكريات كرتون الطفولة يرويها صناعها

ذكريات الكرتون التي طالما أعجبتنا، يرويها صناعها الذين عاشوا طفولتهم مثلنا، ولكنهم استطاعوا اتباع شغفهم لعالم الرسوم المتحركة.