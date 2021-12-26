تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 23 minutes 46 seconds
23:46
خارج النص- فيلم "قلب الليل"
ركزت حلقة (2021/12/26) من برنامج “خارج النص” على فيلم “قلب الليل” المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للأديب المصري نجيب محفوظ، وتطرقت إلى مسألة الجدل والنقاش التي أثارها الفيلم..
26/12/2021
facebook
twitter
whatsapp