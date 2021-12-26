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خارج النص- فيلم "قلب الليل"

ركزت حلقة (2021/12/26) من برنامج “خارج النص” على فيلم “قلب الليل” المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للأديب المصري نجيب محفوظ، وتطرقت إلى مسألة الجدل والنقاش التي أثارها الفيلم..