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الحصاد 2021/12/25

سلطت خديجة بن قنة الضوء في ملف الحصاد بتاريخ 2021/12/25 على المظاهرات في السودان التحالف يقصف مواقع للحوثيين جولة ثامنة مرتقبة في فيينا جدل موعد الانتخابات في ليبيا