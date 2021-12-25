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ذكرى وفاة الممثل شارلي شابلن

استحق “شارلي شابلن” الذي تحل ذكرى وفاته اليوم لقب سيد السينما الصامتة، خاصة في المشاهد التي كان يصوّرها بدقة في كل أعماله. واشتهر بشخصيته التي تدعى المتشرد أو المتشرد الصغير.