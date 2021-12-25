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إيران تبعث رسائل طمأنة لمفاوضات فيينا ورسائل تهديد لإسرائيل

في الوقت الذي لم تتردد فيه طهران عن الرد على تهدادت إسرائيل بتوجيه ضربة لمنشآتها النووية؛ حرصت أيضا على بعث رسائل طمأنة إلى مفاوضيها في فييا.
25/12/2021