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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/23)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم بتاريخ (2021/12/23) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع اسم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بعد الحكم عليه بالسجن 4 سنوات.