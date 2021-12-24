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الحصاد 2021/12/23

سلط حسن جمول في حصاد 2021/12/23 الضوء على عدة ملفات: استئناف مفاوضات فيينا يوم الاثنين. السعودية والصواريخ الباليستية. تونس وجدل الأزمة السياسية. بوتين يتحدث والغرب يرد.