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مدة الفيديو 56 minutes 01 seconds
56:01
الحصاد 2021/12/23
سلط حسن جمول في حصاد 2021/12/23 الضوء على عدة ملفات: استئناف مفاوضات فيينا يوم الاثنين. السعودية والصواريخ الباليستية. تونس وجدل الأزمة السياسية. بوتين يتحدث والغرب يرد.
23/12/2021
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