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جني الزيتون تقليد تتوارثه الأجيال في الجزائر

يبدأ في الجزائر مع حلول فصل الشتاء موسم جني الزيتون، وتعتبر العملية مصدر رزق لكثير من العائلات القاطنة في الأرياف، كما يسهم الموسم بتشغيل أكثر من 1700 معصرة.