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الحصاد 2021/12/22

سلطت خديجة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ 2021/12/22 الضوء على عدة ملفات منها إيران تتصدر أجندة زيارة سوليفان إلى إسرائيل. ليبيا عند منعطف تأجيل الانتخابات. حكم بسجن المرزوقي مع نفاذ عاجل
22/12/2021

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