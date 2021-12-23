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57:09
الحصاد 2021/12/22
سلطت خديجة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ 2021/12/22 الضوء على عدة ملفات منها إيران تتصدر أجندة زيارة سوليفان إلى إسرائيل. ليبيا عند منعطف تأجيل الانتخابات. حكم بسجن المرزوقي مع نفاذ عاجل
22/12/2021
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