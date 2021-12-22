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الحصاد 2021/12/21

سلطت سلمى الجمل في حصاد (2021/12/21) الضوء على عدة ملفات: مستقبل العلاقات بين واشنطن وكابل.. زيارة على وقع التصعيد مع إيران. وسيناريوهات الأزمة الليبية. وروسيا والناتو واختبار أوكرانيا