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الحصاد 2021/12/21

سلطت سلمى الجمل في حصاد (2021/12/21) الضوء على عدة ملفات: مستقبل العلاقات بين واشنطن وكابل.. زيارة على وقع التصعيد مع إيران. وسيناريوهات الأزمة الليبية. وروسيا والناتو واختبار أوكرانيا
21/12/2021

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مدة الفيديو 57 minutes 11 seconds

الحصاد (2021/12/17)

مدة الفيديو 57 minutes 22 seconds

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