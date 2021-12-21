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انتعاش قطاع العقارات في إسبانيا

تسارع نشاط قطاع العقارات في إسبانيا بعد التخفيف الأخير في القيود، وسجل أرقاما غير مسبوقة. وسجل قطاع العقارات أكبر معدلات تعاف مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.