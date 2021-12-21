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انتعاش قطاع العقارات في إسبانيا

تسارع نشاط قطاع العقارات في إسبانيا بعد التخفيف الأخير في القيود، وسجل أرقاما غير مسبوقة. وسجل قطاع العقارات أكبر معدلات تعاف مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.
21/12/2021

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