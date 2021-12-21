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الفسيفساء.. تقنية معمارية جميلة

تزين الفسيفساء العديد من التحف المعمارية حول العالم، ولكن كيف تصنع هذه اللوحات الثمينة التي تبهر الناظرين بألوانها وتقسيماتها؟ نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير.
21/12/2021

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