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الفسيفساء.. تقنية معمارية جميلة

تزين الفسيفساء العديد من التحف المعمارية حول العالم، ولكن كيف تصنع هذه اللوحات الثمينة التي تبهر الناظرين بألوانها وتقسيماتها؟ نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير.