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أجواء احتفالية في بازار نجمة الميلاد بغزة

وسط أجواء احتفالية استمرت على مدار 3 أيام اختتمت جمعية الشبان المسيحية في غزة فعاليات بازار نجمة الميلاد عرض فيها منتجات ومشغولات يدوية لأعياد الميلاد.