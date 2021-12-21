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02:10
أجواء احتفالية في بازار نجمة الميلاد بغزة
وسط أجواء احتفالية استمرت على مدار 3 أيام اختتمت جمعية الشبان المسيحية في غزة فعاليات بازار نجمة الميلاد عرض فيها منتجات ومشغولات يدوية لأعياد الميلاد.
21/12/2021
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