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مدة الفيديو 56 minutes 35 seconds

الحصاد 2021/12/19

سلط حسن جمول في ملف الحصاد بتاريخ 2021/12/19 الضوء على عدة ملفات، هي: في الذكرى الثالثة للثورة السودانية.. مطالب بالمدنية الكاملة الوكالة الدولية وإيران.. كاميرات المراقبة في كرج قري
19/12/2021

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