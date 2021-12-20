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الحصاد 2021/12/19

سلط حسن جمول في ملف الحصاد بتاريخ 2021/12/19 الضوء على عدة ملفات، هي: في الذكرى الثالثة للثورة السودانية.. مطالب بالمدنية الكاملة الوكالة الدولية وإيران.. كاميرات المراقبة في كرج قري