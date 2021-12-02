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24:28

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/1)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/1) تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع حفل افتتاح مونديال العرب فيفا 2021 المقام في قطر.
1/12/2021
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