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57:01

الحصاد 2021/12/1

ناقشت خديجة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ 201/12/1 عدة ملفات منها تصعيد بين روسيا والناتو مفاوضات فيينا وبناء الثقة معارك محتدمة في إقليم أمهرة غموض بشأن أوميكرون
1/12/2021
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