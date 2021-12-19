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تشجيع حكومي على استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر

كلفت الرئاسة الجزائرية الحكومة بالإسراع في تعميم استخدام الطاقة الشمسية في جميع البلديات بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة المنتجة من الغاز الطبيعي.
19/12/2021

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