مدة الفيديو 02 minutes 33 seconds 02:33

تشجيع حكومي على استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر

كلفت الرئاسة الجزائرية الحكومة بالإسراع في تعميم استخدام الطاقة الشمسية في جميع البلديات بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة المنتجة من الغاز الطبيعي.