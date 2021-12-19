تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 02 minutes 33 seconds
02:33
تشجيع حكومي على استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر
كلفت الرئاسة الجزائرية الحكومة بالإسراع في تعميم استخدام الطاقة الشمسية في جميع البلديات بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة المنتجة من الغاز الطبيعي.
19/12/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نصائح للاستمتاع بالشواء الصحي
play
مدة الفيديو 02 minutes 45 seconds
02:45
صناعة المجسمات التراثية في العراق
play
مدة الفيديو 01 minutes 46 seconds
01:46
الهجرة واللجوء أفلام مهرجان السليمانية الدولي للسينما
play
مدة الفيديو 02 minutes 22 seconds
02:22
وثائق البنتاغون.. أخطاء استخباراتية فادحة أدت لقتل آلاف المدنيين
play
مدة الفيديو 02 minutes 36 seconds
02:36
مقاطع حول هذه القصة
نصائح للاستمتاع بالشواء الصحي
play
مدة الفيديو 02 minutes 45 seconds
02:45
صناعة المجسمات التراثية في العراق
play
مدة الفيديو 01 minutes 46 seconds
01:46
الهجرة واللجوء أفلام مهرجان السليمانية الدولي للسينما
play
مدة الفيديو 02 minutes 22 seconds
02:22
وثائق البنتاغون.. أخطاء استخباراتية فادحة أدت لقتل آلاف المدنيين
play
مدة الفيديو 02 minutes 36 seconds
02:36
المزيد من التقارير الإخبارية
نصائح للاستمتاع بالشواء الصحي
صناعة المجسمات التراثية في العراق
الهجرة واللجوء أفلام مهرجان السليمانية الدولي للسينما
وثائق البنتاغون.. أخطاء استخباراتية فادحة أدت لقتل آلاف المدنيين
الأكثر قراءة
جدل واسع يثيره هذا السؤال.. هل الأرض كروية أم مسطحة؟
نصير الدين الطوسي.. العالم الفذ والسياسي الدموي الذي باع العباسيين للمغول
أوميكرون.. عالم أميركي يحذر من انتشار المتحور في العالم وأوروبا تفرض قيودا وإغلاقات
القوة وحدها لا تكفي.. لماذا ستخسر روسيا حربها القادمة ضد أوكرانيا؟