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مدة الفيديو 57 minutes 11 seconds
57:11
الحصاد 2021/12/18
سلط زين العابدين توفيق في حصاد 2021/12/18 الضوء على عدة ملفات تونس.. تصعيد اللهجة ضد قرارات الرئيس أزمة أوكرانيا.. روسيا والغرب وتبادل التحذيرات إثيوبيا.. الجيش يعلن السيطرة على أمهرة
18/12/2021
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