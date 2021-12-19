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02:31
اختتام قمة الشراكة التركية الأفريقية في إسطنبول
اختتمت قمة الشراكة التركية الأفريقية في العاصمة إسطنبول، وقد شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي بين أنقرة والدول الأفريقية.
19/12/2021
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