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اختتام قمة الشراكة التركية الأفريقية في إسطنبول

اختتمت قمة الشراكة التركية الأفريقية في العاصمة إسطنبول، وقد شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي بين أنقرة والدول الأفريقية.