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الحصاد (2021/12/17)

تناول محمد كريشان في “الحصاد” (2021/12/17) العديد من المواضيع منها: نهاية جولة مفاوضات فيينا.. إيران: اقتربنا من اتفاق وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تقول إن الاتفاق النووي قد يفقد جدواه.