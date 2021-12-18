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مدة الفيديو 57 minutes 22 seconds

الحصاد (2021/12/17)

تناول محمد كريشان في “الحصاد” (2021/12/17) العديد من المواضيع منها: نهاية جولة مفاوضات فيينا.. إيران: اقتربنا من اتفاق وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تقول إن الاتفاق النووي قد يفقد جدواه.
17/12/2021

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