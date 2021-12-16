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مدة الفيديو 57 minutes 04 seconds
57:04
الحصاد 2021/12/15
سلّط حسن جمول في حصاد 2021/12/15 الضوء على عدة ملفات، هي “جمود في مفاوضات فيينا واتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، و”شكوك تحيط بتنظيم انتخابات ليبيا”،
15/12/2021
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